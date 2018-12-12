تدشين المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-الإيطالية

دُشنت اليوم الأربعاء ، بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري(الغرفة الثانية بالبرلمان)، المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية- الإيطالية.

وذكر بيان للمجلس اليوم الأربعاء، أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الجزائري عبد الحميد سي عفيف، الذي شهد تدشين المجموعة البرلمانية بحضور سفير إيطاليا بالجزائر باسكال بيرارا، أشاد في كلمته بالديناميكية في العلاقات المميزة التي تربط البلدين لاسيما بعد توقيعهما على اتفاقية صداقة وتعاون وحسن الجوار في 2003 والتي فتحت آفاقا جديدة جسّدها حوار مثمر وتشاور سياسي بناء في إطار شراكة استراتيجية تجمع الجزائر ببلد يعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين.

وأعرب عن أمله في أن يسهم تنصيب هذه المجموعة البرلمانية للصداقة، في تعزيز أواصر الصداقة وتقريب الرؤى حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية مجموعات الصداقة كآليات فعالة من شأنها تنشيط القنوات الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني بين الهيئتين التشريعيتين.

من جانبه، أثنى السفير الإيطالي، على مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ، مؤكدا حرص بلاده على ترقيتها إلى أعلى المستويات بالنظر إلى المصالح المشتركة والإمكانات المتاحة عند البلدين لتجسيدها على أرض الواقع.