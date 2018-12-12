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استطلاعات الرأي في فرنسا: المساندة للاحتجاجات تقلصت بعد تنازلات ماكرون

باريس - د ب ا
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 12:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

أظهرت استطلاعات للرأي في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن التنازلات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون لحركة" السترات الصفراء" الاحتجاجية ربما تكون قد قلصت الدعم الشعبي لأعمال الحركة الأحتجاجية في المستقبل، رغم أن الرأي العام مازال منقسما.

وخلص استطلاع أجرته مؤسسة أودوكسا لقياسات الرأى العام لصالح شبكة فرانس انفو وصحيفة لوفيجارو إلى أن 40% من الذين شملهم الاستطلاع وجدوا ماكرون مقنعا، في حين لم يقتنع به 59%.

وتمثل هذه النتيجة تحسنا بالمقارنة بنسبة 21% وهم الذين اقتنعوا بأداء ماكرون عقب رد فعله الأول على الاحتجاجات الشهر الماضي، عندما تعهد بإجراء مشاورات وتعديلات على رفع ضريبة الوقود.

وأظهر استطلاع أودوكسا، أن 54% يرون أنه يجب استمرار المظاهرات، في حين أظهر استطلاع ابونيوم أن نفس النسبة تؤيد وقف المظاهرات.

وأظهر استطلاع مؤسسة " أوبنيون واى " الذي تم إجراؤه لصالح تلفزيون ال سي أي، أن 49% من الذين جرى استطلاع رأيهم أبدوا اقتناعا بماكرون، في حين لم يقتنع به 50%.

وأظهر استطلاع أجراه معهد ايلابي لصالح محطة" بي إف إم تي في" التليفزيونية، أن 52 % قالوا إن الاحتجاجات يجب أن تستمر، بانخفاض بـ11 نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي.


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