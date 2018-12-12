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ارتفاع ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 14 قتيلا

هانوي - د ب ا
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 8:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 8:52 م

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات بوسط فيتنام إلى 14 قتيلا، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام اليوم الأربعاء.

وذكر موقع فن اكسبريس الإخباري أن البلدات في وسط فيتنام بدأت في تسجيل فيضانات غامرة ابتداء من السبت الماضي، بعدما ضربت المنطقة أمطار موسمية غير معتادة.

وقال المسؤولون في إقليم بينه دينه إنه تم تسجيل ست حالات وفاة حتى اليوم، في حين تم العثور على خمس جثث في أقاليم قوانج نام وجثتين في إقليم قوانج تري وجثة في إقليم ثوا ثين هوي.

وقد غمرت مياه الفيضانات مدينة دان انج مطلع هذا الأسبوع ، بعدما هطل 635 ملي متر من الأمطار خلال 24 ساعة في الفترة بين يومي السبت والأحد الماضيين.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في المنطقة بقية الأسبوع، على الرغم من أن مياه الفيضانات انحسرت.

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