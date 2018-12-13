رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفوز في تصويت حجب الثقة وتبقى في منصبها

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فازت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي في تصويت حجب الثقة، الذي أجري مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن 200 نائب برلماني صوتوا لصالح ماي، بينما صوت 117 آخرون ضدها لتبقي بذلك في منصبها.