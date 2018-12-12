العاهل الأردني يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي زيادة التعاون مع دول الاتحاد

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته لبلجيكا، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، فرص توسيع التعاون والشراكة، حيث أكدا أهمية البناء على اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لفتح أفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثمار والتجاري والعسكري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الجانبين بحثا أيضا اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي وقع عام 2016، لتسهيل زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز فرص قيام استثمارات جديدة في المملكة.

وأشار الملك عبدالله إلى أهمية المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن مطلع العام القادم لدعم الاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث سيتم التركيز على الخطط والبرامج التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

كما تناول اللقاء بحث أعباء أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية دور الاتحاد في الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة.