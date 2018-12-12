العاهل الأردني يبحث مع رئيس وزراء بلجيكا العلاقات الثنائية

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رئيس وزراء بلجيكا يؤكد حرص بلاده على دعم الأردن تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عقد جلسة مباحثات فى بروكسل مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل؛ لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وأزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني.

حيث أكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحريك عملية السلام، استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء بلجيكا بجهود الأردن الكبيرة في استضافة اللاجئين السوريين.