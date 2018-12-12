الأربعاء 12 ديسمبر 2018 10:48 م القاهرة القاهرة 17.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

ميركل: ألمانيا سوف تؤيد تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا

برلين - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 10:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 10:27 م

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها سوف تؤيد تمديد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ، وذلك خلال القمة الأوروبية القادمة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية "أن ميركل أبلغت البرلمان الألماني البوندستاج، أن برلين لا توافق على ادعاءات روسيا الفعلية بشأن بحر آزوف ، وسوف تدعم تمديد العقوبات الأوربية ضدها".

وكان السفير الألماني لدى أوكرانيا أرنست فولفجانج قد حذر في وقت سابق من عواقب فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب حادث خليج كيرش الذي وقع مؤخرا ، مؤكدا أنها سوف تنطوى على " آثار عكسية".

وكانت البحرية الروسية قد قامت مؤخرا بإطلاق النار على 3 سفن أوكرانية واحتجاز طواقمها خلال إبحارها في بحر آزوف.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض هذه العقوبات ضد موسكو بسبب قيامها بضم القرم إلى أراضيها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك