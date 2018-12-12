الصين: «لا شيء نقدمه» بشأن المسؤول الكندي المعتقل

ذكرت الصين أنها "ليس لديها ما تقدمه" بشأن قضية دبلوماسي كندي سابق، كانت السلطات في بكين احتجزته في وقت سابق الأسبوع الجاري، في وقت تصاعدت فيه حدة الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وكان جهاز أمن الدولة الصيني ألقى القبض أمس الأول الاثنين، على مايكل كوفريج وهو دبلوماسي كندي سابق، يعمل لدى مجموعة الأزمات الدولية، "انترناشيونال كرايسيز جروب" غير الربحية، حسبما ذكرت المجموعة. وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الثلاثاء اعتقال كوفريج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج للصحفيين في بكين، اليوم الأربعاء، إنه "ليس لديه ما يقدمه" فيما يتعلق بمصير كوفريج.

وأضاف لو كانج: "إذا كان الشخص المعني(يعمل) لدى مجموعة الأزمات الدولية، أعتقد أن المنظمة المعنية والشخص المعني انتهكا القوانين الصينية ذات الصلة"، مضيفا أن المجموعة "لم يتم تسجيلها في الصين طبقا للقانون".

ويتم التحقيق مع كوفريج بتهمة "الانخراط في أنشطة تعرض الأمن القومي الصيني للخطر"، حسبما نقلت صحيفة "بكين نيوز" عن مسؤولين. وأضافت الصحيفة أن القضية قيد المراجعة حاليا.