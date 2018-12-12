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فيديو.. نائب بريطاني يعترض بطريقة غريبة على إرجاء التصويت حول «بريكست»

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 4:05 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 4:05 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو من داخل البرلمان البريطاني بعد إرجاء التصويت حول اتفاق «البريكست».

وقالت القناة، إن البرلماني البريطاني لويد راسل مول، حاول أول أمس الاثنين، الحصول عنوة على الصولجان الذهبي بالمجلس وهو يعد رمز السلطة الملكية، كرد فعل على تأجيل التصويت حول اتفاق «بريكسيت».

وأوضحت الفضائية، انه في نهاية المطاف لم يسحب البرلماني الصولجان لمسافة بعيدة، وتُرجم هذا التصرف باعتباره احتجاجًا على تأجيل التصويت.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أول أمس الاثنين، أمام البرلمان أنها سترجئ التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «البريكست»، الذي كان مقررًا إجراؤه أمس الثلاثاء.


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