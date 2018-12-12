كندا تعرب عن قلها العميق إزاء احتجاز دبلوماسي كندي سابق في الصين

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أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الثلاثاء، اعتقال دبلوماسي كندي سابق في الصين، قائلا إن المسؤولين يعملون من أجل التحقق من المسألة.

وقال ترودو في تصريح مقتصب وهو في طريقه للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم الكندي إن مسؤولين كنديين يجرون اتصالات مباشرة مع الدبلوماسيين الصينيين.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن المسؤول الكندي هو مايكل كوفريج ، الذي يعمل خبيرا في شمال شرق أسيا لصالح مجموعة الأزمات الدولية " انترناشيونال كرايسيز جروب" غير الحكومية، رغم احتفاظه بمنصبه الدبلوماسي.

وقال ترودو "نحن نعمل في هذا الملف، الذي نأخذه بجديه بالغة، ونقدم خدمات قنصلية لعائلته".

وفي وقت سابق، قال وزير شؤون السلامة العامة رالف جودالي إن الحكومة "قلقة للغاية" بسبب اعتقال كوفريج.

وذكرت المجموعة في وقت سابق أنها على علم بتقارير مفادها أن كوفريج ، كبير مستشاريها في شؤون شمال شرق آسيا ، "محتجز في الصين".

وأضافت المجموعة: " نبذل كل ما في وسعنا للحصول على معلومات إضافية عن مكان مايكل."

وأدى احتجاز كوفريج إلى تكهنات بأن الصين قامت بذلك ردا على اعتقال كندا ، "مينج وانتشو" المسؤولة التنفيذية بشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات بكندا بناء على طلب السلطات الأمريكية.

وتنتظر وانتشو حاليًا قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة أو سيتم الإفراج عنها بكفالة.

وقد تواجه وانتشو (46 عاما) احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بأنها تورطت في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران ، والعقوبة القصوى لكل تهمة هى السجن 30 سنة.