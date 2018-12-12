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الحكومة الجزائرية تنفي طلب الرئاسة عدم تقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان

الجزائر- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 2:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 2:48 م

نفت رئاسة الوزراء الجزائرية اليوم الأربعاء أن تكون الرئاسة قد طلبت من أحمد أويحيى رئيس الوزراء عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.

وذكرت رئاسة الوزراء الجزائرية - في بيان - "أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية طلبت من رئيس الوزراء عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلـمان ، كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية أن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر".

وأضاف البيان أن "مصالح رئيس الوزراء تفند هذه المعلومة ، وتؤكد أن مرد هذا التأخر في عرض بيان السياسة العامة يكمن في الإجراءات السياسية والدبلوماسية المكثفة، وعلى سبيل المثال، فإن رئيس الوزراء سيستقبل خلال الفترة من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا".

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