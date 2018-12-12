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«كونتي» يعلن خفض العجز فى الموازنة الإيطالية لعام 2019

روما - د ب ا
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 8:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 8:57 م

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض العجز المستهدف في الميزانية لعام 2019 إلى 2.04% من الناتج القومي الإجمالي.

جاء ذلك على لسان كونتي عقب إجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.


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