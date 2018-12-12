«كونتي» يعلن خفض العجز فى الموازنة الإيطالية لعام 2019

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض العجز المستهدف في الميزانية لعام 2019 إلى 2.04% من الناتج القومي الإجمالي.

جاء ذلك على لسان كونتي عقب إجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.