«كونتي» يعلن خفض العجز فى الموازنة الإيطالية لعام 2019

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أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض العجز المستهدف في الميزانية لعام 2019 إلى 2.04% من الناتج القومي الإجمالي.
جاء ذلك على لسان كونتي عقب إجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.