موسكو: تغريدة بومبيو بشأن رحلة طائرات روسية لفنزويلا «غير مقبولة»

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، تغريدات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول إرسال روسيا قاذفات جوية إلى فنزويلا، أنها بمثابة تصريحات "غير مقبولة وغير احترافية".

وذكرت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" أمس الثلاثاء، "نتفهم أن التغريدات لا تلزم أي شخص بأي شيء في الولايات المتحدة بشكل عام، وأن كل مستخدم يملك الحرية في التحدث كما يرى، ليقرر بنفسه ما إذا كان سيتعدى حدود الاحترام".

وأضافت الوزارة: "لكن في هذه الحالة يوجد مسؤول متورط، لذلك فإن هذا الاستخفاف بقواعد الأعراف الدبلوماسية كبيان يمكن رفضه"، مشددة على أن ما قاله بومبيو "غير مقبول وغير احترافي بالمرة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، أن القاذفتين الجويتين "توبوليف تو-160" والحاملة العسكرية "أنتونوف أن-124" والطائرة طويلة المدة "إليوشن إل-62" بلغوا وجهتهم في فنزويلا بالحفاظ على الالتزام الشديد بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وذكرت الوكالة أن هذه ليست المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات حربية روسية من طراز توبوليف إلى فنزويلا، حيث كان لها زيارة سابقة في سبتمبر 2008 ونوفمبر 2013.

وأشارت "تاس" إلى أن وزير دفاع فنزويلا فلاديمير باردينو لوبيز قال "إن الطائرة الحربية الروسية ستشارك في رحلات مشتركة مع طائرات فنزويلية".