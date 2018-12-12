محاكمة نائب رئيس أوروجواي السابق لإسائته استخدام بطاقة ائتمان

قالت محكمة الاستئناف في أوروجواي أمس الثلاثاء، إن راؤول سنديك نائب رئيس البلاد السابق سيمثل للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام المال العام وإساءة استغلال منصبه أثناء رئاسته لشركة النفط المملوكة للدولة (ايه.ان.سي.ايه.بي) في الفترة من 2009 إلى 2013.

وأصبح سنديك نائبًا للرئيس في عام 2015 ، لكنه استقال بعد ذلك بعامين بسبب مزاعم بأنه سبق له استخدام بطاقة (ايه.ان.سي.ايه.بي) الائتمانية للتسوق الشخصي.

كما يشتبه في قيام سنديك بتفويض غير قانوني لشركة محلية للقيام بدور الوسيط في محاولات لإلغاء الديون المستحقة لها لدى شركة النفط الفنزويلية (بي دي في إس ايه).

وأعلنت قاضية في أيار/مايو الماضي أنها ستقدم "سنديك" للمحاكمة. واستأنف سنديك الحكم ، الذي أيدته محكمة الاستئناف.

ولم يطلب المدعون العامون من المحكمة أمرا وقائيا بسجن "سنديك"، الذي يتوقع أن يعتمد مستقبله الآن على حزب يسار الوسط (فرنتي أمبليو) الحاكم الذي ينتمي إليه.