عودة 1353 لاجئا إلى سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وإيواء اللاجئين السوريين أن 1353 لاجئا سوريا عادوا إلى بلادهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قادمين من لبنان والأردن.

وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - " لقد عاد 768 لاجئا إلى سوريا أمس قادمين من لبنان عبر حديدة يابوس وتلكلخ، فيما عاد من الأردن عبر معبر نصيب 585 لاجئا.

وذكر المركز أن الوحدات الهندسية في الجيش السوري طهرت 10.4 هكتار من الأراضي خلال 24 ساعة من القنابل والمواد المتفجرة التي تركها الإرهابيون.

وأضاف إن صندوق قديروف الخيري الروسي نظم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حملة إنسانية في حلب، وزع خلالها ألف كيلو من الخبز على المحتاجين في بعض المناطق، كما يستمر تقديم أطباء قاعدة حميميم الروسية شمال غربي سوريا المساعدات الطبية والعلاج لمحتاجيها، بمن فيهم في دير الزور شرقي البلاد.