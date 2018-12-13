روسيا تعارض تحقيق الأمم المتحدة في البرنامج الصاروخي الإيراني

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الأربعاء، أن روسيا تعارض تحقيقات الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني دون إذن من مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نيبينزيا قوله- خلال جلسة مجلس الأمن حول إيران: "ينبغي وقف أنشطة التفتيش أو المراقبة غير المنسقة التي تقوم بها الأمانة بشكل نهائي، بغض النظر عن الاعتبارات التي تمليه، ولا ينبغي أن يحتوي التقرير على معلومات من مصادر علنية، أو الاستشهاد بمعلومات تقدمها دول دون التحقق منها، خاصة عندما لا يتم إطلاع أعضاء المجلس عليها".

وتابع نيبينزيا، خلال الجلسة: "نؤيد بشكل كامل تقييم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في تقريره، بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة، واستئناف العمل بالعقوبات الأحادية، ضد إيران، تعد تحديا خطيرا، ولا يسهم في التوصل إلى الأهداف التي حددتها الخطة وقرارا مجلس الأمن رقم 2231، وننضم إلى دعوة الأمين العام للحفاظ على الاتفاق، وموافقون على أن القضايا التي ليست جزءا من هذا الاتفاق، لا ينبغي أن تكون سببا لانهياره".

كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد دعا في نفس الجلسة مجلس الأمن الدولي إلى حظر اختبار إيران للصواريخ الباليستية، قائلاً إن البرنامج يعرض أوروبا والشرق الأوسط للخطر.