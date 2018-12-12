فرنسا: ارتفاع عدد قتلى هجوم ستراسبورج إلى 4

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ارتفعت حصيلة قتلى عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، في مدينة ستراسبورج الفرنسية إلى أربعة أشخاص.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة أنباء بلومبرج عن وسائل إعلام محلية فرنسية.

وقال ممثلو الادعاء العام في العاصمة الفرنسية باريس إنهم يتعاملون مع إطلاق النار على أنه عمل "إرهابي".

وتقوم الشرطة عند المعبر الحدودي الفرنسى - الألمانى بإيقاف سيارات متجهة من ألمانيا إلى فرنسا.

وكتبت الشرطة في ولاية بادن فيرتمبرج الألمانية على موقع تويتر :"نعزز حاليا الضوابط على الحدود الفرنسية الألمانية في هذه المنطقة."

يشار إلى أن مطلق النار في ستراسبورج فر من مكان الحادث.