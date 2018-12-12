مفتي الديار الفلسطينية يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمسجد قبة الصخرة

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك وعمليات التفتيش داخله ومنعها لموظفي المسجد والأوقاف الإسلامية من تنظيف الحجارة داخله مؤكدا أن الممارسات بحق المقدسات الإسلامية تندرج تحت قائمة البلطجة واستعراض القوة وهو اعتداء فاضح على أماكن العبادة نرفضه ونشجبه ونحذر من عواقبه الوخيمة.

واستنكر المفتي - في بيان له اليوم - تدشين مستوطنين مما يسمى بمنظمة " جبل الهيكل" المتطرفة مذبحا جديدا بالقرب من حائط البراق بهدف أن يتم نقله مستقبلا لساحات المسجد الأقصى المبارك في خطوة لا تخفى على أحد ضمن سياستهم ومنهجهم الاستعماري والتوسعي على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ومقدساته خاصة المسجد الأقصى أولى القبلتين.

من ناحية أخرى حذر المفتي من تداعيات تحريض سلطات الاحتلال على شخص الرئيس محمود عباس واصفا هذه التهديدات بالجريمة بحق رأس الشرعية الفلسطينية ورمز سيادتها والذي يقف صلبا أمام محاولات تمرير صفقات مشبوهة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تستهدف في مخططاتها العنصرية والفاشية كل ما هو فلسطيني، محملا حكومة الاحتلال والمستوطنين المسؤولية كاملة عن تأجيج الوضع في المنطقة بأكملها، الأمر الذي سيجرها إلى ويلات لا يمكن السيطرة عليها.

وحذر من مغبة نقل بعض الدول سفاراتها إلى القدس مؤكدا أن هذا الأمر يعد انتكاسة للعلاقات بين هذه البلدان ودولتنا الفلسطينية، وأمتينا العربية والإسلامية كما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.