مئات الأسر السورية تعود إلى ديارها بريف دمشق

عادت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين اليوم الأربعاء، إلى منازلهم في مدينة (داريا) بريف دمشق بعد أن حررها الجيش السوري من الإرهابيين، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة المهجرين إلى منازلهم في القرى والبلدات والمدن.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الدفعة جديدة عادت إلى منازلها لتنضم إلى مئات الأسر التي عادت خلال الأيام القليلة الماضية بعد سنوات من التهجير نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية.

وقال رئيس المجلس البلدي في داريا مروان عبيد إلى عودة نحو 500 أسرة من سكان المدينة إلى منازلهم خلال الأيام الخمسة الماضية بواقع 2500 شخص تقريبا، حيث باشروا بتنظيف منازلهم من الأنقاض وتنفيذ أعمال الترميم حيث أنه يمكن للعائدين إدخال مواد البناء وغيرها والإقامة بالمدينة.

وفيما يتعلق بعمليات تأمين المياه والكهرباء.. أشار "عبيد" إلى أن عمليات تأهيل شبكات المياه وصلت إلى خواتيمها ويمكن تقديم طلبات للحصول على عدادات للمياه بالتوازي مع تركيب 3 محولات كهربائية لتأمين كميات إضافية من الطاقة لتغطية الزيادة في الطلب عليها لزيادة عدد المشتركين العائدين من الأهالي.