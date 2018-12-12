النمسا تدعو 800 شركة للمشاركة في اجتماع «إفريقي - أوروبي»

يعتزم ساسة بارزون من 20 دولة والعديد من رؤساء الشركات إجراء مشاورات خلال اجتماع أفريقي-أوروبي في فيينا حول توسيع العلاقات الاقتصادية على وجه الخصوص.

وقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الأربعاء في البرلمان إن هذه المشاورات تصب في مصلحة أوروبا في ظل النمو السكاني بقارة أفريقيا، موضحا أن التوقعات تشير إلى تضاعف النمو السكاني في القارة لمياري نسمة بحلول عام 2025.

وذكر كورتس أن العلاقات المكثفة بالفعل مع مصر، التي يقطنها نحو 100 مليون نسمة، لها أهمية أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن النمسا دعت بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى هذا الاجتماع في 18 ديسمبر الجاري بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وبحسب بيانات الحكومة النمساوية اليوم، فإن من بين المشاركين رئيس شركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الهندسية والإلكترونية جو كايزر، ورئيس شركة "بي إم دابليو" الألمانية للسيارات هارالد كروجر.