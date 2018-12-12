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إصابة 3 فلسطينيين شمال رام الله برصاص الاحتلال اﻹسرائيلي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 1:11 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 1:11 ص

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية سردا شمال رام الله، خلال انسحاب قوات الاحتلال من مدينة البيرة (وسط محافظة رام الله) والملاصقة لسردا.

وعثرت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر على شاب مصاب بجروح بالرصاص الحي في الساق في أعلى التلة ونقل إلى المستشفى للعلاج.

وقال شهود عيان إن عشرات الشبان ألقوا الحجارة نحو الآليات العسكرية، التي كانت منسحبة من مدينة البيرة بعد اقتحامها ضاحيتي الإرسال والمصايف، والذي استمر لأكثر من 6 ساعات.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة نحو الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وألقى الشبان الزجاجات الحارقة بكثافة نحو قوات الاحتلال، وأمطروها بالحجارة.


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