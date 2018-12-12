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الداخلية الفرنسية: مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق النار بستراسبورج

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 3:54 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 3:54 ص

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق النار الذي وقع بسوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج.


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