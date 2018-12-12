الداخلية الفرنسية: مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق النار بستراسبورج

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أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق النار الذي وقع بسوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج.