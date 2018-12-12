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رئيس الحكومة التونسية يؤكد أهمية التعاون بين الدول العربية لمواجهة التهديدات الإرهابية

تونس- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 10:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 10:26 م

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أهمية أن تعمل الدول العربية على التعاون المشترك والفعال لمواجهة "تنامي التهديدات الإرهابية" في المنطقة وعلى مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء في افتتاح المؤتمر السنوي الـ 42 لـ"قادة الشرطة والأمن العرب" بتونس الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأوضح الشاهد أن استمرار العوامل المغذية للإرهاب في المنطقة، وتوسّع نشاطات التنظيمات الإرهابية، وانتشار مراكز تدريب المقاتلين والسلاح، وتنامي الخطاب المتطرف، ونشاط شبكات الجريمة المنظمة والتهريب هى مصدر لتمويل الإرهاب.

وأشار الشاهد إلى أهمية تعزيز التعاون العربي "في مجال مكافحة "الجرائم الإلكترونية" باعتبارها من الجرائم الخطيرة والعابرة للحدود، ولأنّ متابعة ورصد أنشطة الشبكات الإجرامية والجماعات المتطرفة على شبكة الإنترنت تعد مسألة في غاية الحساسية والتعقيد.

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