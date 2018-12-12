رئيس وزراء سريلانكا المعزول يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان

فاز رئيس وزراء سريلانكا المعزول من منصبه رانيل ويكريميسينجي، اليوم الأربعاء، بتصويت على الثقة في برلمان البلاد بعدما عزله الرئيس قبل شهرين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن ويكريميسينجي المعزول في أكتوبر الماضي فاز بأصوات 117 عضوا من أصل 225 عضوا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تضع تلك النتيجة المزيد من الضغط على رئيس البلاد مايتريبالا سيريسينا لإعادة تعيين ويكريميسينجي رئيسا للوزراء بعدما كان قد تعهد بأنه لن يعيد تعيينه مرة أخرى.

يشار إلى أن الرئيس سيريسينا كان قد عين رئيس البلاد السابق ماهيندا راجاباكسي رئيسا للحكومة في أكتوبر بدلا عن ويكريميسينجي إلا أنه يواجه مصاعب في تولي مهام منصبه خاصة بعد خسارته تصويتين على الثقة في البرلمان.