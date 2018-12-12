تيريزا ماي: تغيير القيادة الآن سيضع مستقبلنا في خطر

شددت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على ضرورة التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت «ماي» في كلمة ألقتها بشأن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، صباح الأربعاء، من أي محاولة لتغيير القيادة الحالية، قائلة: «تغيير القيادة الآن سيضع مستقبلنا في خطر؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست».

وتعهدت بمواجهة التصويت على سحب الثقة منها بكل ما لديها، مضيفة: «ليس لدينا وقت للفرقة والاختلاف».

وأكدت على ضرورة تنفيذ نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلة: «مستعدة لإتمام مهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، والشعب يريد منا أن نمضي قدمًا في اتفاق بريكست».

ومن المقرر أن يشهد البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، إجراء تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء، تيريزا ماي؛ بسبب أزمة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».