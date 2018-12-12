مقتل شخص وإصابة 5 في حادث دهس بأستراليا

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قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأربعاء، بعد أن صدمت شاحنة مجموعة من المارة في العاصمة الأسترالية سيدني ، حسبما ذكرت الشرطة.

وقع الحادث قرب محطة السكك الحديدية "جرين سكوير" أثناء ساعة الذروة الصباحية.

وتلقت شرطة نيو ساوث ويلز بلاغا يفيد بأن الشاحنة سارت في حارة بالاتجاه المعاكس قبل أن تصدم المارة وعمود كهرباء ونقطة لوقوف الحافلات ومبنى، حسب بيان.

وجاء في بيان الشرطة أن سائق الشاحنة ظل في موقع الحادث.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية إنه لا يوجد مؤشر على أن الحادث يتعلق بالإرهاب.

وهناك شخصان على الأقل من الجرحى في حالة خطيرة.