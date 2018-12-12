محكمة أمريكية تحمل ستورمي دانيلز أتعاب محامي ترامب بعد رفض دعوى من جانبها

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قضت محكمة في كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، بتحميل الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز أتعاب المحاماة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن تم رفض دعوى التشهير التي رفعتها ضده هذا العام.

وأُمرت دانيلز بدفع 292 ألف دولار أتعاب محاماة وألف دولار أخرى جزاء لها عن الدعوى المرفوضة، وفقا لوثائق المحكمة.

ويغطي هذا المبلغ 75% من تكلفة أتعاب محامي ترامب في هذه القضية.

وكانت دانيلز، رفعت دعوى تشهير ضد ترامب بعد أن وصفها بأنها كاذبة.

وسبق أن أعلنت الممثلة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، قبل عدة أشهر تفاصيل حول علاقة جنسية مزعومة مع الرئيس.

وتستند دعوى التشهير، التي رفعت في نيويورك، إلى تعليقات أدلى بها ترامب في تغريدة عن رجل قالت دانيلز إنه هددها لكي تلتزم الصمت بشأن هذه القضية.

وكتب ترامب على تويتر يقول إن ذلك الرجل "لا وجود له" وأن مزاعم دانيلز تعد "عملا إجراميا كاملا".

وأفادت الدعوى التي رفعها المحامي مايكل أفيناتي بأن بيان ترامب "الكاذب والمزعج" تسبب في تعرض دانيلز لأضرار اقتصادية وأضر سمعتها.