طباء بلا حدود: الوضع الصحي في أفغانستان يتدهور

أكدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية أن الوضع الصحي في أفغانستان مستمر في التدهور.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن رئيس بعثة المنظمة في أفغانستان دوجين بيسلينك قوله - في مقابلة - إنهم قلقون من تفاقم الوضع، مضيفا: "يأتي الناس إلى مراكزنا، ويسافرون لساعات طويلة لأنهم ببساطة لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية في الأماكن التي يقطنون بها".

وأوضح أنه: "بين 50 إلى 55% من مرضانا قالوا إنهم يأتون إلى مستشفياتنا لأنهم لا يجدون أي مركز طبي في المنطقة التي يعيشون فيها"، معربا عن أسفه لنقص تمويل المانحين، قائلاً إن هناك عقبات كثيرة أمام الناس، كما أن منظمة أطباء بلا حدود تقويم حاليا بتنفيذ مشاريع في ست مناطق أفغانية.

واختتم بيسلينك قائلا: "إن منظمة أطباء بلا حدود لم تحصل على أي دعم من الحكومة الأفغانية لكنها نسقت إجراءاتها مع كابول، التي لم تمنع البعثة من التصرف بشكل مستقل".