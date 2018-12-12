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ذكرت اللجنة الحكومية الدولية بين روسيا والسودان أن روسيا تعتزم المشاركة في بناء خط السكك الحديدية العابر لإفريقيا.

وأشارت اللجنة - في تقرير أصدرته في ختام اجتماعها، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن الجانب السوداني أعرب عن اهتمامه بمشاركة الشركات الروسية في بناء خط السكك الحديدية العابر لإفريقيا، والذي يمر عبر داكار وبورتسودان وكيب تاون.

وأضافت أن الجانب الروسي أكد استعداده لإتاحة الفرصة للمشاركة مع المؤسسات الاقتصادية المعنية بشرط أن يضمن صاحب المبادرة تأكيدا رسميا من كافة الدول المشاركة في المشروع وتقديم نماذج مالية وتنظيمية قانونية مفصلة لهذا المشروع.