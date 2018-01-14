إصابة 4 فلسطينيين بينهم مسعف بالقدس في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة بينهم مسعف.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 3 إصابات بقنابل الصوت وقعت في شارع صلاح الدين، إضافة إلى إصابة مسعف أثناء تقديمه الإسعاف الأولي لأحد المصابين خلال المواجهات مع شرطة الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان بالرصاص المطاطي إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة سلمية انطلقت من قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضا لاستهداف الاحتلال المتواصل للقرية.

وقال أحد نشطاء المقاومة الشعبية في القرية باسم التميمي، إن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة بشكل عنيف وأطلقت قنابل الصوت والغاز والعيارات المطاطية صوبهم، ما تسبب بإصابة شابين بالعيارات المطاطية نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن العشرات خرجوا في مسيرة حاشدة تجاه معسكر لجيش الاحتلال للتنديد بالاحتلال وممارساته العنصرية بحق القرية وأهلها.

وكانت قوات الاحتلال فرضت ظهر اليوم حصارا على قرية النبي صالح وأعلنتها "منطقة عسكرية مغلقة" بعد أن نصبت حواجز على مدخلها ومنعت المواطنين من الدخول إليها والخروج منها لمنع إقامة مهرجان شعبي داعم لمدينة القدس بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

يذكر أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق أمس، خلال المواجهات التي دارت بالقرية في (جمعة الغضب) السادسة، احتجاجا على إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والإعتراف بها كعاصمة للاحتلال.