مدرب القادسية يصف الخسارة أمام الفيصلي بالمؤلمة

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وصف باولو بانوميجو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي الهزيمة أمام الفيصلي بـ"المؤلمة"، مشيراً إلى إنهم شكلوا خطورة كبيرة على مرمى المنافس.

وخسر القادسية من الفيصلي صفر / 2 اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري السعودي.

وأوضح بانوميجو أن الفيصلي استغل الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة حقيقية على مرمى فريقه.

وتابع :"النتيجة مؤلمة لأننا كنا الأجدر بالفوز بعد التنظيم الجيد والفرص الأخطر التي أتيحت لنا، وواجهنا مشكلة إنهاء الهجمة بالرغم من الانضباط التكتيكي خاصة في الشوط الأول".

من جانبه، قال اللاعب عبدالرحمن العبيد :"ألف مبروك للفيصلي، قدمنا مباراة سيئة ونعتذر للجماهير عما قدمناه، ولم نظهر بالشكل المطلوب".

وأضاف :"كان ينقصنا التسجيل أمام المرمى، وكرة القدم إن لم تسجل تستقبل، أهدرنا الفرص القليلة التي أتيحت لنا والفيصلي أغلق العمق ولعبنا على الأطراف ولم نوفق".

أما اللاعب فهد الجهني، فيرى أن القادسية لم يقدم مايستحق عليه الفوز وحصد النقاط الثلاث وقال :"الفيصلي كان الأفضل، ومثل هذه المباريات يجب علينا الضغط واللعب بقوة وجرأة أكبر ولكننا أخطأنا أكثر من مرة في التمريرات داخل الملعب".