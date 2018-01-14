على بعد خطوات من شارع قصر العيني، بالقرب من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات يقع فرع الشهر العقارى في «عمارة العرايس» الشهيرة، التي يبدو فيها الازدحام واضحا بسبب توافد المواطنين لتسجيل التأييدات الخاصة بمرشحي الرئاسة.

«عمارة العرايس».. هى أقرب مكاتب التوثيق لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو المقر الذى يبدو عليه الهدوء من الخارج، لكن بمجرد أن تصعد عدة درجات على سلم صغير تفاجئ بالازدحام الشديد للمواطنين، لتصل بصعوبة بين غابة من السيقان إلى مكتب الشهر العقارى، وسط انتشار ماكينات التصوير التى تتراص بجانب بعضها فى المدخل المؤدي للمقر.

هذا الزحام بسبب توافد المواطنين لتحرير توكيلات تأييد المرشحين فى خامس يوم لجمع التوكيلات منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب تلقى التأييدات.

العديد من المواطنين تطوعوا لإخبار محرر «الشروق» برغبتهم فى اختيار المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، والذى من المقرر أن تنتهى ولايته فى 3 يونيو المقبل وفقا للقانون.

أحد الموظفين بمكتب التوثيق والشهر العقارى، قال لـ«الشروق» إن أغلب التوكيلات المحررة من المواطنين كانت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الأعداد تتزايد باضطراد خاصة بعدما تم مد فترة العمل من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.

وخلال رحلة «الشروق» علمت أنه تم إدارج 3 أسماء جديدة للمرشحين بقوائم التأييدات بالجهاز اللوحى «التابلت» المخصص للتسجيل، وهم ماجد محمد محمد كشك، عاطف لبيب جاد الكريم النجمى، محمود محمد رمضان عيد، وهم مرشحين غير معروفين للعامة، بجانب المرشح محمد صلاح الذى اتضح أنه وكيل نقابة المحامين بالسويس.

بحسب العاملين بالمكتب، لازالت هناك بعض العوائق التقنية التى تواجههم فى عملية التصديق على التأييدات، تتعلق ببطء عمل شبكة الانترنت، وبطء طباعة نسخة المؤيد، وهو ما يتطلب تحرير نسخة للمؤيد باليد، وكتابة كلمة «المؤيد» بدلا من كلمة «الحفظ» بحسب أحد الموثقين، الذى أوضح أن ذلك يتم طبقا للتعليمات.

من جانبه قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه يتم التواصل مع أفرع الشهر العقارى باستمرار، لأن بعضها يواجه بعض المعوقات البسيطة المتعلقة ببطء الانترنت وطريقة تحرير التأييدات.

وأشار الشريف إلى أنه تم تدريب الموظفين جيدا على استخدام الأجهزة الجديدة المستخدمة فى عملية تحرير تأييدات المرشحين قبل البدء فى عملية التوثيق، مؤكدا أن أعداد المواطنين تتزايد بسرعة كبيرة خاصة منذ بدء الأسبوع الجاري.

وتستقبل مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية الراغبين في تحرير توكيلات الرئاسة من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، طبقا لقرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وجاء قرار الوزير بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن.