«تحيا مصر» ينتقد اقتراح إجراء اختبار ذكاء على الطلاب قبل دخول المدارس

انتقدت منى أبوغالي، منسق عام ائتلاف تحيا مصر، اقتراح شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بخصوص إجراء اختبار الذكاء «IQ test» على الطلاب قبل دخولهم المدارس، قائلة: «ياريت يتم اجتيازها اختبار الـIQ علشان نشوف نسبة ذكائها، ولو كانت قليلة، تطلع من البرلمان».

وأكدت «أبو غالي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الاختبار والذكاء ليس لهما علاقة بالنجاح أو الفشل، موضحة أن الذكاء ليس له علاقة بالتحصيل الدراسي، فالطالب إذا كان ضعيفًا في مادة معينة، فمن خلال الاجتهاد يتم زيادة نسبة تركيزه وتحصيله.

وتعجبت من أن يكون مثل هذا الاختبار سببًا في إقصاء الطلاب عن الالتحاق بالمدارس، متسائلة: «إزاى طفل عنده 4 سنين نقيمه بالشكل ده، ونتعبه نفسيًا؟».

واستنكرت: «إحنا حلينا كل مشاكل التعليم وجايين على دخول المدارس!»، متابعة: «لو عايزين يلغوا التعليم يلغوه بس نرتاح، ولو عند الطالب مشكلة نفسية فالأب والأم بيكونوا عارفين اللي بيعاني منه من صغره، وبيعالجوه»، حسبما قالت.

وتقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى وزير التربية والتعليم، بخصوص إجراء اختبار الذكاء IQ) test) أثناء التقدم لاختبارات القبول بالمدارس.