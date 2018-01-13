انطلاق مؤتمر البرلمانات الإسلامية في إيران بمشاركة 44 دولة

انطلقت، صباح اليوم السبت، في العاصمة الأيرانية طهران، أعمال المؤتمر الـ13 لبرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على مستوى الخبراء بمشاركة ممثلين عن 44 دولة.

وقال عضو اتحاد البرلمانات الإسلامية عبدالرضا عزيزي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم السبت: «يشارك في هذا الاجتماع 16 رئيسا للبرلمان، إلى جانب 14 مساعد رئيس وعدد من رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية في منظمة التعاون الإسلامي».

وأضاف أن عددا من الوفود البرلمانية وصلت الأربعاء الماضي إلى طهران، وسيصل باقي رؤساء البرلمانات الإسلامية هذه الليلة.

وتابع، أن اجتماع مؤتمر البرلمانات الإسلامية سيعقد كل عام في احدى الدول الإسلامية لتناول مختلف القضايا المهمة للدول الإسلامية، لاسيما القضية الفلسطينية.

ويستمر الاجتماع 5 أيام، ويعقد اليوم وغدا الأحد على مستوى اللجان التابعة، بما فيها اللجنة الدائمة لفلسطين، والاجتماع الاستشاري بين الأمناء العاملين في البرلمانات الإسلامية واجتماع استشاري لمجموعة الدول العربية واللجنة الخاصة بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.

ويترأس رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، اللجنة العامة في اليوم الثالث، كما سيعقد اجتماع النساء المسلمات في نفس اليوم. وأوضح أن المؤتمر سيختتم أعماله يوم الأربعاء القادم بإصدار بيان.

يأتي انعقاد المؤتمر عقب انعقاد مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي في تركيا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.