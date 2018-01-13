مواجهة صعبة على حجازي مع ويست بروميش

ينتظر عشاق الكرة العالمية، اليوم، مباريات قوية تعد بالكثير من الإثارة والحماس فى الدورى الإنجليزى ضمن فاعليات جولة جديدة من الدورى.

يستضيف تشيلسى بقيادة الإيطالى أنطونيو كونتى فريق ليستر سيتى فى قمة اليوم فى البريمييرليج فى تمام الساعة السادسة على ملعب ستامفورد بريدج، حيث يحتل «البلوز» المركز برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف مانشستر يونايتد حيث يسعى من خلال اللقاء الوصول للمركز الثانى، ويأتى ليستر فى المركز الثامن برصيد 80 نقطة حيث يسعى للفوز للتقدم فى جدول التريتب والضغط على فرق المقدمة، مما يعد بمباراة قوية بين الفريقين.

وفى لقاء آخر ينتظره جماهير الكرة المصرية بصفقة خاصة يلاقى وست بروميتش الذى يضم بين صفوفه أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى، برايتون فى تمام الساعة السادسة، فى لقاء يسعى من خلاله الفريق للفوز، وذلك للهروب من مراكز الهبوط حيث يقبع الفريق فى المركز 19 برصيد 20 نقطة بينما يحتل برايتون هذا الموسم المركز 12 برصيد 23 نقطة، مما يزيد من إثارة اللقاء بسبب تقارب فارق النقاط بين الفريقين.

وتختتم مباريات اليوم فى تمام الساعة الثامنة ونصف عندما يستضيف توتنهام فريق إيفرتون فى لقاء قوى يسعى من خلاله «الديوك» لتحقيق الفوز للاقتراب من المراكز المؤهلة لدورى الأبطال الموسم المقبل حيث يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع، فى حين يسعى إيفرتون بقيادة سام ألاردايس المدير الفنى للفريق الذى يقدم «التوفيلز» لتحقيق الفوز للتقدم أكثر فى الدورى والوصول للمراكز المؤهلة للدورى الأوروبى حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وفى باقى اللقاءات يخرج فريق وستهام لمواجهة هيديرسفيلد تاون ويلاقى فريق واتفورد ساوثهامتون فى تمام السادسة، ويستضيف فريق كريستال بالاس يرنلى، بينما يلاقى نيوكاسل يونايتد سوانزى سيتى.