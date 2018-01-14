فريد الديب: «مبارك» لا ينتوي كتابة مذكراته

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه يتواصل مع مبارك تليفونيًا، مضيفًا أنه أدى دوره بحلوه ومره، ولا ينتوي كتابة مذكراته.

وأشار «الديب»، في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أن المحيطين بالرئيس مبارك ومنهم هو يقومون بجمع بعض الوثائق لتوثيقها تاريخيًا، مؤكدًا أن الجلسات السرية في قضية القرن لم تذاع.

وأضاف أنه كتب عن الجزء الذي كان من اهتماماته أثناء ثورة 25 يناير، لأن هذا الجزء هو الذي كان يعمل عليه أثناء دفاعه عن «مبارك»، متابعًا أنه لا توجد قضايا أخرى عليه وإنما مجموعة من البلاغات.