ريال مدريد يصطدم بفياريال في الدوري الإسباني

يسعي ريال مدريد لتحقيق الفوز الغائب منذ جولتين عندما يواجه فريق فياريال في تمام السادسة وربع في الجولة 19 من الدوري الإسباني، حيث يرجع أخر فوز "للملكي" قبل مونديال الأندية عندما فاز علي أشبلية بنتيجة 5/0، ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 32 نقطة ليصبح مهدد بعدم المشاركة الموسم القادم في دوري الأبطال حيث الفارق بينه وبين أشبلية صاحب المركز الخامس ثلاث نقاط فقط، بينما يسعي فريق فياريال صاحب المركز السادس برصيد 28 نقطة لتحقيق الفوز للضغط علي فرق المقدمه.

ويواجه قطب العاصمة الأخر أتلتكو مدريد، الحصان الأسود للدوري هذا الموسم فريق إيبارفي تمام الثامنة ونصف، في لقاء قوي يسعي من خلاله "الروخي بلانكوس" للفوز للحفاظ علي المركز الثاني والضغط علي فريق برشلونة صاحب الصدارة بفارق 9 نقاط، بينما يسعي فريق إيبار لتحقيق الفوز للوصول للمركز الخامس حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن أبيلية صاحب المركز الخامس، ونقطة واحده عن فياريال صاحب المركز السادس.

وفي باقي المباريات يخرج فالنسيا صاحب المركز الثالث برصيد 37 لمواجهة ديبورتيفو لاكورونا صاحب المركز 17 برصيد 16 نقطة في أختبار سهل "للخفافيش" ،بينما يواجه فريق جيرونا لاس بالماس في أول لقائات اليوم في تمام الثالثة.