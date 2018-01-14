«الديب» يعلن إخلاء سبيل «العادلي»: في منزله منذ السادسة مساء

أعلن المحامي فريد الديب، إخلاء سبيل حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وذلك بعد قبول طعنه في قضية «فساد الداخلية».

وقال «الديب»، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إنه «تم إخلاء سبيل العادلي اليوم، وهو في منزله منذ الساعة السادسة مساءً».

وعن أسباب تأخر إخلاء سبيله، أوضح «بعد صدور حكم النقض في أي قضية بشكل عام، تقوم نيابة النقض بإرسالة فاكس للنيابة المختصة لإخطارها بالحكم، وللأسف الإخطار لم يصل سوى اليوم؛ بسبب إجازة يوم الجمعة».

وكانت محكمة النقض قد قضت، يوم الخميس الماضي، بقبول الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم حسبه 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الداخلية»، وقررت إعادة محاكمته.