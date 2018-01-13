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الاحتلال الإسرائيلي يبعد مسنة مقدسية عن الأقصى لمدة أسبوعين لرفعها علم فلسطين

رام الله- أ ش أ
نشر فى : السبت 13 يناير 2018 - 10:48 ص | آخر تحديث : السبت 13 يناير 2018 - 10:48 ص

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إبعاد المُسنّة المقدسية أميرة الحاج خليل،61 عاما، عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة 15 يوما، بسبب رفعها علم فلسطين خلال وقفة بالأقصى عقب صلاة الجمعة، تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة ﻹسرائيل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المُسنّة المقدسية فور خروجها من المسجد الأقصى من جهة باب الناظر، أحد أبواب المسجد الأقصى، وحوّلتها إلى مركز توقيف وتحقيق "الياهو" في باب السلسلة قبل أن تنقلها إلى مركز اعتقال وتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خمسة أجانب وشابا مقدسيا بحجة التكبير في الأقصى، واحتجزت وثائق سفرهم وحولتهم للتحقيق في مركز تابع لشرطة الاحتلال في مدينة القدس.


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