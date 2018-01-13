«القليوبية» تجتمع مع «المقاولين العرب» لتنفيذ «تطوير كورنيش بنها»

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا مع مسئولين من شركة المقاولين العرب؛ لاتخاذ الخطوات التنفيذية والفعلية لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها؛ لخلق متنفسًا جديدًا لأهالي المحافظة.

وقال المحافظ إن تطوير كورنيش بنها يأتي في إطار الخطة لتطوير الميادين في كافة مدن وأحياء المحافظة، بما يحقق أسس ومعايير التنسيق الحضاري، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة تطوير الكورنيش بداية من كوبري كفر الجزار وحتى كوبري الفحص آخر الفلل.

وأكد «عشماوي» أن خطة تطوير منطقة الكورنيش ببنها تتضمن تقسيم المنطقة إلى قطاعات سيتم تطويرهم من خلال إنشاء أماكن لهواة الصيد وأماكن جلوس للمواطنين ومدرجات لجلوس الشباب وممر لركوب الدراجات وإنشاء منطقة خاصة للكافتيريات والمطاعم وأكشاك البيع وأماكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل ساحات للاحتفالات ومصلى ودورات للمياه.