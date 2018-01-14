هاني رسلان: السودان يشن حملات إعلامية ضد مصر لصرف النظر عن أزماته الداخلية

علق الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، على آخر تصريحات للسفير السوداني بالقاهرة، قائلًا: «إن التصريحات المسيئة للسفير السوداني بالقاهرة، عبد الحليم محمود، اليوم، بالغة الخطورة، وتكشف عن خطة بلاده للتصعيد بلا سقف مع مصر».

وأضاف «رسلان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء السبت، أن هناك ارتباكًا وتخبطًا في الإدارة السودانية، وهناك توترات هائلة داخل المدن السودانية بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن السودان يشن بحملات إعلامية ضد مصر لصرف نظر مواطنيها عن أزماته الداخلية الطاحنة، حيث إنه يشهد أزمة اقتصادية كبيرة.

وأوضح أن هذه التصريحات غير متزنة، وتخالف كل الأعراف الدبلوماسية، متابعًا أن وزارة الخارجية السودانية أصدرت منذ قليل توضيحًا للتصريح بأنه كان في غرف مغلقة، وأن الحديث أخرج من سياقه، وأكدت على قوة العلاقات المصرية السودانية.

وكان سفير السودان لدى مصر، عبد الحليم محمود، صرح اليوم السبت، أن بلاده ستتخذ خطوات أشد عنفًا ضد مصر، قائلًا: «نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور، ثم لك أيضًا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثًا أن تطرد سفير الدولة المعنية، ورابعاً أن تقطع العلاقات الدبلوماسية، وخامساً أن تعلن الحرب».