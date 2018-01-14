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الخارجية الروسية: موسكو وبكين ستشاركان في حل الأزمة الكورية الشمالية

موسكو أ ش أ
نشر فى : السبت 13 يناير 2018 - 9:13 م | آخر تحديث : السبت 13 يناير 2018 - 9:13 م

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو وبكين ستعززان تعاونهما للمشاركة في التخفيف من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، التقى مساعد وزير الخارجية الصيني كونج شوانيو في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وجنوب شرق آسيا.

وأكد الطرفان أن بلديهما ينبغي أن يعززا التعاون للتخفيف من حدة التوترات والتوصل إلى حل لجميع المشكلات التي تواجهها المنطقة من خلال مبادرات سلام مشتركة.


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