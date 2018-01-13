روسيا ترصد 4 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها، اليوم السبت، أن روسيا رصدت 4 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال اليوم الأخير، بينما رصدت تركيا 11.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية- أنه خلال 24 ساعة تم رصد 4 حالات إطلاق نار، 3 في محافظ حلب وواحدة في اللاذقية، كما رصد الجانب التركي 11 حالة: 6 في دمشق و3 في إدلب و2 في حماة.

وأفادت الوزارة بأن مركز المصالحة في حميميم، نفذ عملية إنسانية في منطقة عطشان الميرة بريف حلب، حيث قدم المركز للسكان 2.6 طن من المساعدات، كما تم تقديم المساعدة الطبية لـ21 شخصا خلال اليوم الأخير.

وأشارت إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين حول انضمام قريتي أبو مرير بريف حلب، وحميني بريف حمص، إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وازداد بذلك، عدد القرى والمدن المنضمة إلى نظام وقف الأعمال القتالية ليصل إلى 2327 قرية.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

في سياق متصل، أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم السبت، باحتدام المعارك بين الجيش السوري ومسلحي جبهة النصرة على محور منطقة أم دالي، في محاولة من الجيش لاستعادة آخر النقاط التي اخترقتها المجموعات المسلحة باتجاه مطار أبو الضهور.

وأوضحت القناة أن ذلك يأتي في إطار الاشتباكات بين الطرفين في ريف إدلب، شمال سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن، أمس الجمعة، عن ارتفاع حصيلة قتلى المعارك بين القوات السورية والمعارضة في محافظة إدلب إلى 117 شخصا خلال اليومين الماضيين.