يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحري مساءً، موضحة أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 21

وسط الدلتا 11 20

الإسكندرية 11 19

الإسماعيلية 09 21

كاترين 07 17

الطور 09 22

شرم الشيخ 13 24

الفيوم 10 21

المنيا 07 21

أسيوط 06 22

الأقصر 07 24

أسوان 10 27

شلاتين 16 25

حلايب 18 24