حبس مسجل خطر لحيازته سلاح وذخيرة بدون ترخيص بقطور

قررت نيابة مركز قطور حبس مسجل خطر على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص.

كان ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة قطور قد تمكنوا من ضبط عاطل سبق اتهامه في 8 قضايا «سرقة بالإكراه»، بعد تردده على بعض محال الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته سلاح ناري «بندقية خرطوش» و6 طلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات بتردد أحد العاطلين على محال الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبعمل التحريات الأمنية وتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكن ضباط المباحث الجنائية من ضبط «م.م» عاطل سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة بالإكراه واستعمال قوة، آخرهم القضية رقم 2665 /2106 جنايات ثانِ كفر الشيخ استعمال قوة، وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار.

تم اصطحابه لديوان المركز وبمواجهته لما توصلت إليه التحريات الأمنية؛ اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس. حرزت المضبوطات وحرر محضر 32 جنايات أ د ط قطور2018، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم.