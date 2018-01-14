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فريد الديب: معاش «العادلي» موجود وينفق منه

آية نجم الدين
نشر فى : السبت 13 يناير 2018 - 11:16 م | آخر تحديث : السبت 13 يناير 2018 - 11:16 م

أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ليس عليه قيود ويتمتع بكامل حريته.

وأضاف «الديب»، خلال لقائه عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن معاش حبيب العادلي موجود وينفق منه، متابعًا: «ميقدرش حد يتحفظ على المعاش ولكن يتم التحفظ على الأموال في جرائم المال العام».

وأشار إلى أن هناك أشياء كثيرة تخص أمن البلاد لم يتحدث عنها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أبدًا، حتى مع أقرب الأشخاص إليه، موضحًا أن كل ما يتعلق بمصالح الدولة العليا لا يبوح به.


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