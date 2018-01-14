الأردن يتابع إدخال مساعدات إنسانية لتجمع الركبان على الحدود السورية

ذكرت القوات المسلحة الأردنية، أنها تابعت خلال الأيام الماضية إدخال مساعدات إنسانية إلى تجمع الركبان الواقع على الحدود السورية، بحضور منسق الشئون الإنسانية الممثل المقيم للأمم المتحدة أندرسون بيدرسن ومدير أمن الحدود العميد الركن علي المومني.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي استكمالًا لتقديم المساعدات الإنسانية لتجمع الركبان عبر الحدود الأردنية، لافتة إلى أنه تم إيصال المساعدات باعتماد آلية الرافعة التي تحمل المساعدات عبر الحدود، وتم تسليمها إلى وجهاء العشائر في منطقة الركبان.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي بطلب من الأمم المتحدة بعد تدهور أوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، حيث إن مسؤولية التعامل مع تجمع الركبان مسؤولية سورية دولية وليست أردنية، وإن قاطني التجمع سوريون وموجودون على أراضٍ سورية.