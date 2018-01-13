القوات العراقية تفتح طريق «كركوك- تكريت» بعد القضاء على جيوب «داعش»

أعلن رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة صلاح الدين مهدي تقي، إعادة فتح طريق "كركوك- تكريت"، بعد أسبوع من عملية أمنية واسعة نجحت في القضاء على جيوب تنظيم "داعش".

وقال "تقي"، في تصريح لقناة "السومرية" الإخبارية: "إن طريق كركوك- تكريت، من جهة الرشاد فتح بعد أسبوع على إغلاقه من منطقة مكتب خالد، تزامنا مع عمليات تمشيط الحويجة من جيوب داعش الإرهابية، جنوب غربي كركوك"، مضيفا أن العملية الأمنية حققت نجاحات كبيرة.

وكان نائب رئيس مجلس قضاء طوز خورماتو المحلي علي الحسيني قد أعلن الأسبوع الماضي غلق الطرق الرئيسية بين كركوك وتكريت والحويجة بسبب انطلاق العمليات العسكرية لملاحقة جيوب تنظيم "داعش" من الطوز وصولا لقضاء الحويجة.

وعلى صعيد آخر، أفاد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي اليوم باعتقال عدد من المطلوبين وضبط أسلحة غير مرخصة، خلال عملية تفتيش مباغتة في حي البساتين بمنطقة الشعب شمالي العاصمة العراقية.

وقال "الربيعي"، وفقا لقناة "السومرية"، إنه تم ضبط أسلحة غير مرخصة من بينها أسلحة بي كيه سي ومسدسات مختلفة الأنواع، كما تم اعتقال مطلوبين للقضاء، موضحا أن العملية مستمرة حتى الآن.

يُذكر أن القوات الأمنية العراقية نفذت، في وقت سابق، عملية أمنية في "سوق مريدي" شرقي بغداد تم خلالها مصادرة أسلحة واعتقال مطلوبين، فيما توعدت قيادة عمليات بغداد بشن حملات تفتيش موسعة واعتقال من يمتلكون أسلحة غير مرخصة.