«المصريين الأحرار»: يجب أن يكون فوز «السيسي» بنسبة أكبر من الانتخابات الماضية

أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، دعم حزبه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد «خليل»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء السبت، على ضرورة وجود أكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة، قائلًا: «هذه ظاهرة صحية، وتحفز المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم».

وأضاف أنه «حتى لو فاز السيسي بالتزكية فلابد وأن يكون بنفس نسبة الانتخابات الماضية أو أكثر؛ وذلك للحفاظ على صورته في الخارج، ومن أجل شعوره النفسي، فذهاب المواطن وإدلاءه بصوته للرئيس له تأثير نفسي ومعنوي كبير».

وأوضح أن «الرئيس السيسي مواطن من الدرجة الأولى، ونحن كمصريين يهمنا التقدير»، متابعًا: «السيسي يضع عينه على الوطن والمواطن، ويفعل كل ما يستطيع».

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار حديثه، قائلًا: «السيسي كان صادقًا مع الشعب منذ اللحظة الأولى لترشحه، وقال إن الحياة لن تكون وردية».