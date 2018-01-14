حملة «خالد علي»: مستمرون في العملية الانتخابية ونقدم التوكيلات 25 يناير

قال الدكتور عمرو عبد الرحمن، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، إن الحملة مستمرة في عملية جمع التوكيلات على مستوى الجمهورية، وسيتم تقديم التوكيلات الشعبية للهيئة الوطنية للانتخابات 25 يناير المقبل، متابعًا: «حصلنا على الدعم السياسي من حزب الدستور، وبدأنا اتصالات مع الأحزاب الأخرى للحصول على دعمهم».

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، أن «هناك تواصل مع العديد من القوى السياسية لدعمنا في الانتخابات المقبلة، وتواصلنا مع أعضاء مجلس النواب واجتمعنا بأعضاء تكتل (25-30) وأطلعناهم على برنامجنا الانتخابي، لكن التوكيلات الشعبية هي أولويتنا، وسنعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع الجاري لإعلان مستجدات جمع التوكيلات».

وتابع: «هناك عوائق تواجهنا خاصة بالجدول الزمني وضيق الوقت المتاح»، مؤكدًا: «واجهنا أيضًا تعنت في بعض مكاتب الشهر العقاري بالمنصورة والقاهرة الكبرى، حيث ترفض مكاتب الشهر العقاري تحرير التوكيلات للمواطنين بحجة أنه لابد تحريرها في المكاتب المجاورة لمحل سكن المتقدم فقط، وهو ما يقطع الطريق على آلاف المواطنين الذين يعملون في محافظات غير محافظاتهم الأصلية، لكننا قدمنا شكوى بذلك للهيئة الوطنية للانتخابات».

وأشار إلى رصد الحملة مخالفات لبعض المرشحين المحتملين، وبدئهم الحملات الإعلانية بتعليق لافتات في الشوارع ومواقف السيارات، قبل الموعد الرسمي التي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات لبدئها، واصفًا ذلك بأنها مخالفة صارخة.

وأعلن حزب الدستور، مساء اليوم السبت، المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة، ودعم المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.